In Steenbergen zijn bij een schietpartij bij een woonwagenkamp vanmorgen twee mensen gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, maar waren ze nog wel aanspreekbaar.

De politie is onder meer met een politiehelikopter op zoek naar de dader. Die is vermoedelijk nog in de buurt van het woonwagenkamp.

Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten.