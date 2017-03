Ajax kan voor het eerst sinds 2003 weer kwartfinales halen

Het avontuur eindigde op ongelukkige wijze in de kwartfinales. AC Milan was over twee duels te sterk (0-0 en 3-2). Ajax stond door de 2-2 tussenstand in Milaan lange tijd met één been in de halve finales, maar Jon-Dahl Tomasson deed in de 90ste minuut de balans kantelen.

Bergafwaarts

De trainers die het na Koeman voor het zeggen kregen, vielen weer terug op het vertrouwde Ajax-systeem. En dat was ook te zien aan de resultaten. Na het succes van 2003 ging het bergafwaarts met internationale prestaties van Ajax.

Alleen in 2006, 2009 en 2015 kenden de Amsterdammers een kleine opleving, maar in de overige seizoenen zat het Europese avontuur er telkens al snel op.

In 2006 strandde Ajax in de achtste finales van de Champions League. Opnieuw was een ploeg uit Milaan de boosdoener. In Amsterdam werd het 2-2 tegen Internazionale, nadat Ajax met 2-0 had voorgestaan. In Italië maakte Inter het volwassen af: 1-0.