Trail Blazers verpesten rentree Aldridge bij de Spurs

Twee wedstrijden had hij wegens hartritmestoornissen moeten toekijken, maar tegen Portland Trial Blazers was LaMarcus Aldridge weer van de partij bij San Antonio Spurs. Tot grote vreugde van het thuispubliek. Zijn eerste twee schotpogingen in het NBA-duel waren meteen raak en werden met luid gejuich begroet.

De Trail Blazers wensten echter niet mee te werken aan het feestje en scoorden er zelf ook lustig op los. Damian Lillard kwam tot 36 punten en C.J. McCollum nam 26 punten voor zijn rekening. Getweeën legden zij daarmee de basis voor de knappe zege van de gasten: 110-106.

Aldridge stond uiteindelijk 32 minuten in het veld en kwam in die periode tot negentien punten en zeven rebounds.