Federer overklast Nadal in Indian Wells en Kyrgios klopt Djokovic

Illustratief was de wijze waarop Federer de klus klaarde: met een winnende backhandreturn op de kruising van de baseline en zijlijn. Een gedesillusioneerde Nadal overwoog nog even een challenge aan te vragen, maar besloot zich bij het onvermijdelijke neer te leggen.

Voor het eerst is Federer er nu in geslaagd drie wedstrijden op rij te winnen van Nadal. Eind 2015 zegevierde hij in Basel en begin dit seizoen veroverde hij in Melbourne ten koste van de Spanjaard zijn achttiende grandslamtitel. Met de zege bracht Federer de onderlinge stand terug naar 13-23.

Servicegeweld Kyrgios velt Djokovic

Federers volgende tegenstander is niet Novak Djokovic, de mondiale nummer twee, maar Nick Kyrgios. Net als begin deze maand in Acapulco had de Servische titelverdediger geen antwoord op het servicegeweld van de Australiër, die veertien aces sloeg en geen enkele keer werd gebroken: 4-6, 6-7 (3).