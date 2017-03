Buitenlandse pers: 'Rutte is als Hansje Brinker' en 'klap voor populisme'

Wilders is verslagen en Rutte is de grote winnaar, dat is wat buitenlandse media hoofdzakelijk schrijven over de verkiezingsuitslag. Vanwege de brexit en de overwinning van Donald Trump werd over de grenzen reikhalzend uitgekeken naar wat de Nederlanders zouden stemmen.

Amerikaanse media concluderen dat de 'populistische lente' in Europa niet heeft doorgezet. "Populisten schieten tekort", schrijft de The New York Times. "Klap voor populisme", is de voorpagina van CNN. Op de afbeelding is PVV-leider Geert Wilders te zien met een neutrale uitdrukking op zijn gezicht. De tekst eronder: anti-islamkandidaat duidelijk verslagen.

In journaals wereldwijd wordt uitgebreid aandacht besteed aan het volgens hen tegenvallende aantal zetels van de PVV.