De sport van donderdag bij de NOS

Het is vanavond in de Europa League aan Ajax om de Nederlandse eer hoog te houden. De Amsterdammers kunnen de laatste acht bereiken door FC Kopenhagen uit te schakelen. De eerste wedstrijd in Kopenhagen eindigde in een 2-1 overwinning voor de Denen, maar dat ene doelpunt van Kasper Dolberg kan goud waard blijken te zijn.

De opdracht is simpel: Ajax moet winnen. Een minimale 1-0 is genoeg voor de Amsterdammers, aangezien in dat geval het uitdoelpunt van Dolberg dubbel telt. Scoren de Denen, dan moet Ajax zeker twee doelpunten maken op z'n minst een verlenging af te dwingen. Een zege met twee goals verschil brengt Ajax altijd in veilige haven.

De wedstrijd begint om 21.05 uur en is te volgen via het liveblog (met ook alle andere duels) op NOS.nl, Teletekstpagina 817 en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Verder ook aandacht voor de Nederlandse honkbalploeg die bij de World Baseball Classic, het officieuze WK, tot de laatste vier zijn doorgedrongen. De oud-honkballers Robert Eenhoorn en Tjerk Smeets laten hun licht over die prestatie schijnen.