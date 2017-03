Marokkaanse koning vervangt premier met hervormingsagenda

De Marokkaanse koning Mohammed IV heeft zijn premier naar huis gestuurd. Het is premier Abdelilah Benkirane na vijf maanden onderhandelen niet gelukt om een nieuwe regering te vormen. De koning greep in vanwege het gebrek aan vooruitgang.

De regerende partij van Benkirane, de islamistische Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD), won de verkiezingen in oktober. Hij wilde economische hervormingen doorvoeren, maar moest daarvoor ook andere partijen in een te vormen coalitie zien mee te krijgen. De meer conservatieve, koningsgezinde partijen zagen niets in de hervormingsplannen.

De Marokkaanse koning zit de ministerraad voor en kan ministers ontslaan. Ook kan hij het parlement ontbinden, nieuwe verkiezingen uitschrijven en per decreet regeren. Hoewel de koning dus veel macht heeft, komt het zelden voor dat hij zo direct ingrijpt. Er is nog geen nieuwe premier aangewezen.