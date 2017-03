Rutte: formeren is faseren

De meeste partijleiders willen niet te veel vooruitlopen op de formatie. In het slotgesprek met de NOS aan het eind van de verkiezingsavond hielden ze hun kaarten tegen de borst. Er kwamen weinig concrete antwoorden op vragen over wat voor soort kabinet er nu moet komen. Ze benadrukten ook dat ze er eerst nog met hun fractie over willen praten.

Iedereen lijkt het er wel over eens dat VVD-lijsttrekker Rutte als leider van de grootste partij het voortouw moet nemen in de formatie. Maar Rutte zei dat "formeren faseren" is. Ook wees hij er nog op dat het wel vaker is voorgekomen dat de grootste partij niet de premier leverde.

Ook CDA-leider Buma waarschuwde voor overhaaste conclusies. "We moeten het stap voor stap doen; er is veel gebeurd." Volgens hem is er nog meer versplintering gekomen. "Er zijn nieuwe partijen bij gekomen en in het hele proces moet iedere partij zijn rol kunnen spelen." PvdA-leider Asscher noemde het logisch dat niet naar zijn partij wordt gekeken om in het nieuwe kabinet te gaan zitten. En ChristenUnie-leider Segers zei dat hij nu eerst rustig gaat afwachten.

SP-voorman Roemer herhaalde dat hij niet zal meewerken aan een coalitie met de VVD.