Gezien in het Acht Uur Journaal: welke kiezers lieten de partijen winnen?

De partij die relatief de minste jongeren tot de achterban kan rekenen, is de PvdA. Van alle kiezers is 13 procent jonger dan 35. Het PvdA-electoraat is een stuk ouder: 44 procent is 65 jaar of ouder. Daarmee spant de partij de kroon, gevolgd door het CDA met 31 procent en de VVD met 24 procent.

Man versus vrouw

Het VVD-electoraat bestaat voor het grootste deel uit mannen (59 procent). Ook het CDA (57 procent), de PvdA (56 procent) en de PVV (55 procent) hebben veel mannelijke kiezers. Een partij met een grote vrouwelijke achterban is GroenLinks (61 procent), gevolgd door de ChristenUnie en de SGP.