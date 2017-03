CDA mogelijk de tweede partij

Het CDA maakt een goede kans om de tweede partij in de Tweede Kamer te worden, na de VVD. In het zogeheten stemmingsbeeld, de eerste voorzichtige prognose van de einduitslag door het ANP staat de partij op 21 zetels. In de exitpoll staat het CDA op 19 zetels, samen met D66 en de PVV.

Het stemmingsbeeld is een berekening op basis van de tot nu toe getelde stemmen. Dat was even na middernacht ongeveer 10 procent van het totaal. Veel grote en middelgrote steden zitten daar nog niet bij.