Merkel feliciteert Rutte met uitslag, buitenlandse politici opgelucht

De Duitse bondskanselier Merkel heeft premier Rutte telefonisch gefeliciteerd met zijn overwinning. "Ik verheug me op het voortzetten van de goede samenwerking als vrienden, buren en Europeanen", heeft ze volgens haar woordvoerder tegen Rutte gezegd.

"Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen!", luidde de reactie van Merkels kabinetschef Peter Altmaier (CDU). Hij is euforisch en feliciteert Nederland alsof het een voetbalkampioenschap heeft gewonnen. "Hartelijk gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!", twittert hij in het Nederlands (een van de talen die hij vloeiend spreekt).

Geen #nexit

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft aan één woord genoeg: "Goed", is haar reactie. Ook de Italiaanse premier Paolo Gentiloni is kort van stof: "Geen #nexit, de anti-EU-partij heeft verloren".

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Ayrault feliciteert Nederland met het afremmen van de opmars van extreem-rechts in Europa.