Hoge opkomst en veel partijen, dus tellen duurt lang

Na Schiermonnikoog kwamen ook Vlieland en Rozendaal met een uitslag, maar daarna duurde het langer dan bij eerdere verkiezingsavonden voordat er uitslagen uit andere gemeenten binnenkwamen.

Een van de oorzaken is de hoge opkomst. Dat betekent dat er veel geteld moet worden. In verschillende steden stonden om 21.00 uur nog mensen in de rij om te mogen stemmen. In Nijmegen maar ook elders kwamen stembureaus biljetten tekort. Tekorten werden door andere bureaus aangevuld.

Een andere oorzaak is het hoge aantal van 28 deelnemende partijen, al deed niet elke partij in elke kieskring mee. In 2012 deden 21 partijen mee. Als er meer partijen op een stemformulier staan, duurt het per biljet ook weer een paar seconden langer om vast te stellen of de uitgebrachte stem geldig is.