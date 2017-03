Historisch verlies PvdA: nooit verloor een partij zoveel zetels

In de jaren negentig werd duidelijk dat de vaste aanhang opnieuw aan het afkalven was. In 1994 haalde de partij onder Wim Kok 37 zetels, maar werd door het dramatisch verlies van het CDA toch de grootste. Dat jaar kwam ook de SP voor het eerst in de Kamer, die in de jaren daarna steeds meer laagopgeleide kiezers bij de PvdA wist weg te halen.

Strategische kiezers

Het verlies van haar vaste aanhang werd in de jaren na 2002 telkens gemaskeerd doordat de PvdA veel strategische kiezers trok. In 2003, 2006, 2010 en 2012 was de partij telkens in de race om de grootste partij te worden, iets wat overigens nooit meer lukte.

Dit keer speelde de strategische stem nauwelijks een rol. Voor zover linkse kiezers strategisch stemden, zal hun stem eerder naar GroenLinks zijn gegaan, dat in de peilingen al geruime tijd de grootste klassiek-linkse partij was, of naar D66.