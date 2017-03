Reacties op de exitpoll: van 'fantastisch' tot 'zware klap'

Ontlading

Ook bij andere winnaars is er opluchting en blijheid. Denk, dat volgens de exitpoll met drie zetels in de Kamer komt, reageert opgetogen. Volgens campagneleider Azarkan is er een fantastische campagne gevoerd en is dit een grote ontlading. Lijsttrekker Thieme van de Partij voor de Dieren benadrukt dat het aantal zetels meer dan verdubbeld lijkt. " Mensen hebben ons planeetbrede programma ontdekt." Volgens haar is de coalitie "afgestraft".

Ook 50Plus-voorzitter Nagel wijst erop dat zijn partij is verdubbeld ten opzichte van 2012. "We zijn voorgoed gevestigd". Hij wil niet spreken van een teleurstelling, nu de partij in peilingen een tijd veel hoger heeft gestaan. ChristenUnie-Kamerlid Schouten vindt dat haar partij is beloond voor "de goede inhoudelijke campagne".

SP-Kamerlid Leijten had liever wat meer zetels gezien, maar volgens haar is er toch geen reden om echt teleurgesteld te zijn. "Ik ben niet teleurgesteld omdat ik heb gezien hoe ontzettend krachtig we zijn. De beweging is sterker aan het worden, maar dat vertaalt zich in deze exitpoll nog niet in zetels."