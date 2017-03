Geld en drugs in beslag genomen in illegaal 'gokcafé' Eindhoven

In een café in Eindhoven is bijna 50.000 euro aan contant geld gevonden. Volgens de politie werd er illegaal gegokt. Omroep Brabant schrijft dat er ook gedroogde henneptoppen in beslag zijn genomen.

Drie mensen zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Onder hen een 56-jarige Eindhovenaar die 9000 euro bij zich had. De andere verdachten zijn mannen uit Den Haag (46) en Vleuten (41) bij wie zeker 5000 en 12.000 euro werd gevonden.

Meer aanhoudingen

De politie startte een onderzoek na berichten dat in het café illegaal gegokt zou worden. Ook zouden de cafébezoekers vaak een wapen bij zich dragen.

De verdachten zitten nog vast en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De gemeente en de Belastingdienst zijn ook betrokken bij het onderzoek.