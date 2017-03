Stembureau in Nijmegen toch niet tot 's avonds laat open

Het stembureau in het stadhuis van Nijmegen is toch niet tot vanavond laat open. De gemeente meldde eerder dat het stembureau tot 23.00 uur open zou blijven, omdat er op andere plekken in de stad te weinig stembiljetten waren. Op die manier wilde de gemeente mensen alsnog de kans geven om te stemmen.

De Kiesraad was verbaasd over het nieuws, omdat in de Kieswet staat dat de stembureaus om 21.00 uur moeten sluiten.

Burgemeester Bruls zegt dat het allemaal een misverstand is. "We gaan sluiten zodra de rij bij het stadhuis weggewerkt is. Iedereen die om 21.00 uur in de rij stond bij het stadhuis mag zijn stem uitbrengen. Daarna niet meer."

Ook in andere plaatsen konden mensen nog even na 21.00 uur stemmen. In verschillende steden, waaronder Utrecht en Den Haag mochten de mensen die in een rij stonden, nog naar binnen.

Op verschillende plekken waren vanavond stembiljetten tekort, vanwege een grote opkomst. De stemformulieren werden aangevuld met biljetten van bureaus waar het minder druk was. De mensen die op die bureaus hun stem wilden uitbrengen, werden vervolgens doorverwezen naar een ander stembureau.

Voorraad achter de hand

Een woordvoerder van de Kiesraad benadrukt dat de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de 'voortgang' van de verkiezingen. Volgens de woordvoerder hebben de gemeenten meestal wel nog een voorraad biljetten achter de hand voor bureaus met een tekort.

Ook de Kiesraad zegt dat er biljetten kunnen worden overgeheveld vanaf bureaus waar het rustiger is. In noodgevallen zouden volgens de Kiesraad ook nog biljetten kunnen worden opgehaald in een andere gemeente. Die moet dan wel tot dezelfde kieskring horen.