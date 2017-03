Nigeria en Kameroen bevrijdden 5000 Boko Haram-gevangenen

Troepen van Nigeria en Kameroen hebben sinds 26 januari 5000 gevangenen bevrijd uit handen van de terreurgroep Boko Haram. Die dag begonnen de legers van beide landen een offensief tegen de terroristische organisatie in het Mandara-gebergte, in het grensgebied van beide landen. Daarbij zijn 60 Boko Haram-strijders gedood, zei de minister van Communicatie van Kameroen.

Tijdens het offensief zijn 21 strijders gevangengenomen. Die helpen de samenwerkende troepen bij het opsporen van anderen, zei de minister. Bij het offensief zijn volgens hem een schuilplaats, een benzineopslagplaats en een bommenfabriek vernietigd. Hetzelfde gebeurde met een woning van een Boko Haram-leider en een voorraad wapens, voertuigen en motoren.

Vrouwen en kinderen

De 5000 gevangenen zijn naar de Nigeriaanse grensstad Banki gebracht. Daar worden ze medisch onderzocht en behandeld. Onder de gevangenen zijn vrouwen en kinderen.

Het offensief in het Mandara-gebergte werd ingezet, nadat Boko Haram in december in Nigeria uit het Sambisa-woud was verdreven. Kort daarna ging voor het eerst in drie jaar de grens tussen Kameroen en Nigeria weer open.