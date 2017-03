Hoge opkomst #TK17, dringen bij de stembureaus

De gemeente Nijmegen had rekening gehouden met de drukte. "We hebben een vooruitziende blik gehad. We hebben door onze mensen van de buitendienst 83 stampers laten maken", zegt verkiezingscoördinator Wim Peijs. "Bij vier drukke stembureaus staan standaard al twee stembussen en inmiddels hebben we bij vier of vijf andere bureaus ook al extra stembussen geplaatst."

In Groningen zijn ze niet zo'n fan van de stampers: "Dan bestaat de kans dat we de stembiljetten kapot maken. Eerst goed schudden, en dan zakt het nog wel in. Anders hebben we een reserve bus", zegt een woordvoerder.

Maar niet alleen Nijmegen en Groningen hebben het over extra stembussen. "Bijna op alle stemlocaties in Almere is al een extra stembus geplaatst", meldt een woordvoerder van de gemeente. En op andere stemlocaties worden er ook meerdere bussen ingezet: