VS klaagt Russische spionnen aan om hacken Yahoo

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat twee Russische geheim agenten en nog twee verdachten vervolgen wegens het grootschalig hacken van Yahoo-accounts. Het gaat om aanvallen op 500 miljoen accounts van Yahoo, waarbij onder meer namen, e-mailadressen en wachtwoorden maar geen creditcard-data zijn buitgemaakt.

De Russische hackers werken voor de FSB, de Russische staatsveiligheidsdienst. Het is voor het eerst dat Russisch overheidspersoneel zich voor de Amerikaanse rechter moet verantwoorden voor internetcriminaliteit.

Yahoo zei na de inbraak al dat de hackers "door een staat werden betaald". De hackers waren volgens justitie op zoek naar gegevens van Russische en Amerikaanse hoge ambtenaren, Russische journalisten en werknemers bij financiële diensten en andere bedrijven.

Aanhouding

Een van de 'gewone' verdachten is aangehouden in Canada, een ander staat op de zwarte lijst van internetcriminelen van de FBI. Hij is jaren geleden uit Canada naar Rusland gevlucht.

De internetgigant kreeg na de mega-inbraak het verwijt de klanten te laat op de hoogte te hebben gesteld van de hackaanval. Dat gebeurde pas vorig jaar september. De gebruikers kregen eind vorig jaar het advies hun inloggegevens te wijzigen.

Sinds 2014 is veel gespeculeerd over de betrokkenheid van het Kremlin bij de vele aanvallen door hackers op computers en bestanden van Amerikaanse overheidsdiensten. In de campagne voor de presidentsverkiezingen werden vorig jaar computerbestanden van de Democratische partij gehackt. Ook daarbij gaat de verdenking uit naar Russische hackers. Het Kremlin ontkent bij cybercriminaliteit betrokken te zijn.