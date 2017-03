Anonieme soa-test dankzij automaat

Wie onveilig heeft gevreeën of bang is voor een geslachtsziekte kan vanaf volgende week in Den Haag een zelftest uit de muur trekken. Een apotheek op het Prins Hendrikplein hangt daarvoor een automaat aan de buitenmuur. De apotheek is de eerste van Nederland die soa-testen uit een automaat verkoopt.

Met de zelftests kun je jezelf controleren op soa's als chlamydia, gonorroe, hiv en syfilis. "Mensen durven voor een test vaak niet naar de huisarts te gaan, of hebben er geen tijd voor. Bij de GGD kunnen lange wachttijden zijn," legt apotheker Floor van Leersum uit aan Omroep West. "Er rust toch nog een flink taboe op."

De apotheek raakte toevallig in gesprek met het bedrijf Soapoli-online. Zij leveren de testen voor het apparaat. Volgens Van Leersum zijn de testen veilig en nauwkeurig. "Ze zijn zelfs door het RIVM uitgeroepen tot beste tests op dit gebied."

Nazorg

De apotheek benadrukt dat er goede nazorg is voor de kopers van de testen. "Als ze vragen hebben, kunnen ze bij Soapoli-online terecht. Die bieden eventuele telefonische en anonieme begeleiding."

In de toekomst wordt de automaat ook voorzien van voorbehoedsmiddelen en zelfzorgmiddelen, zoals condooms, de morning-afterpil, pijnstillers en neusdruppels.

De automaat is niet bedoeld om de huisartsenzorg of de GGD te vervangen, benadrukt Van Leersum. "Het is niet de bedoeling om daar zorg weg te halen, het moet echt als een aanvulling worden gezien."

De soa-zelftests zijn verkrijgbaar vanaf 21 maart