Erdogan wil dat Istanbul 'stedenband' met Rotterdam verbreekt

Istanbul moet de stedenband met Rotterdam verbreken. De Turkse president Erdogan eist van de burgemeester van Istanbul dat die onmiddellijk de relatie met de Rotterdammers opzegt.

"Het is onmogelijk voor ons om met zulke mensen nog banden te hebben", zegt Erdogan in de Turkse krant Hurriyet.

De Turkse minister van Familiezaken, Kaya, werd zaterdag Rotterdam uitgezet. Haar collega van Buitenlandse Zaken, Cavusoglu, had eerder op de dag te horen gekregen dat hij niet met zijn vliegtuig mocht landen toen hij op weg was naar de stad. Het wegsturen van Kaya leidde 's avonds en 's nachts tot rellen in Rotterdam.

Opvallend genoeg weet de gemeente Rotterdam niets van een stedenband met Istanbul. Een woordvoerder laat weten dat wordt uitgezocht of er inderdaad sprake is van zo'n band.

Gisteren dreigde de Turkse gemeente Gaziantep al de band met Nijmegen te verbreken.