Tientallen doden bij bloedige aanslagen in Damascus

In de Syrische hoofdstad Damascus heeft een zelfmoordterrorist zich opgeblazen in een rechtbank. De Syrische staatstelevisie meldt dat daarbij zeker 30 mensen omgekomen. Doelwit was het paleis van justitie in de oude stad van Damascus, dicht bij een overdekte markt. Volgens de politie raakten 102 mensen gewond.

Uren later was er een tweede aanslag, in een restaurant in Damascus. Een terrorist die door de politie achternagezeten werd, rende een restaurant binnen en bracht zijn bomvest tot ontploffing. Daarbij zijn "enkele" doden en 28 gewonden gevallen.

De aanslag komt vier dagen na de bloedige dubbele zelfmoordaanslag van afgelopen zaterdag. Meer dan 70 vooral Iraakse sjiitische pelgrims kwamen daarbij om het leven.

Een Syrische alliantie van jihadistische strijdgroepen eiste zondag de verantwoordelijkheid voor die aanslagen op. De organisatie Hayat Tahrir al-Sham schreef dat door Iran gesteunde milities het doelwit waren wegens de steun van Iran voor het regime van president Assad.

Hayit Tahrir al-Sham ontstond uit een fusie van het voormalige al-Qaida en andere terroristische groeperingen in Syrië.

Zes jaar burgeroorlog

De aanslag van vandaag vindt plaats zes jaar na het uitbreken van het conflict in Syrië. Wat begon als een wekelijks protest tegen president Assad, liep al snel uit op een regelrechte burgeroorlog. Terroristische bewegingen zoals al-Qaida en IS maakten gebruik van de chaos om vaste voet aan de grond te krijgen in Syrië.

De balans van zes jaar burgeroorlog is meer dan 400.000 doden en miljoenen ontheemden.