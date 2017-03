Monaco duimt voor meedoen aanvoerder Falcao tegen City

De spits was in Manchester verantwoordelijk voor twee goals. Met een vallende kopbal knikte hij de 1-1 binnen en met een fabuleuze stift zette hij later Monaco op een 3-2 voorsprong. Dat hij tussendoor ook nog een strafschop miste, deed niets af aan de glansrol die Falcao in die wedstrijd vertolkte.

Het werd uiteindelijk 5-3 in het voordeel van de Engelsen en dus moet Monaco in eigen huis minimaal twee keer scoren om door te gaan naar de kwartfinales. Falcao gelooft daar sterk in, temeer daar zijn ploeg dit seizoen makkelijk tot scoren komt.

Vertrouwen is terug bij 'El Tigre'

De koploper in de Ligue 1 staat na 29 duels op 84 doelpunten, een gemiddelde van bijna 2,9 goals per duel. Falcao heeft er zestien gemaakt. De laatste keer dat hij in een seizoen meer dan negen competitiedoelpunten maakte, was in 2012/2013 in dienst van Atlético Madrid (28). De seizoenen daarna stelde 'El Tigre' bij andere clubs enorm teleur.

Met name in Engeland kon hij geen potten breken, bij Chelsea noch bij Manchester United. "Ik voel nu veel vertrouwen en dan komt de rest vanzelf. Voetballen verleer je niet. Ik had gewoon speeltijd over een langere periode nodig. Ook goals maken verleer je niet", aldus de 31-jarige aanvalsleider.