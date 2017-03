Opkomst verkiezingen fors hoger: 33 procent om 13.45 uur

Het opkomstpercentage voor de Tweede Kamerverkiezingen ligt tot dusver flink hoger dan vier jaar geleden. Om 13.45 uur had 33 procent van de stemgerechtigden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos in een tweede tussentijds verslag over de opkomst.

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2012, had 27 procent van de kiezers om 13.45 uur zijn stem uitgebracht. Destijds ging uiteindelijk 74,6 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. Dat betekende toen dat 9,4 miljoen van de 12,7 miljoen mensen hadden gestemd.

De opkomst om 13.45 uur is vergelijkbaar met die van de verkiezingen van 2006 om die tijd. Toen had 32 procent gestemd.

De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van Ipsos. Het bureau telt het aantal stemmers op 43 stemlokalen verspreid over heel Nederland. Lees hier meer over de onderzoeksmethode van Ipsos.

Live opkomstpercentages

In Utrecht (38 procent), Rotterdam (33 procent) en Groningen (38 procent) zijn de opkomstpercentages live te volgen via een speciale website.

De gemeente Den Haag meldde om 14.00 uur op basis van eigen cijfers dat het opkomstpercentage daar op 34,5 procent ligt. In Amsterdam was dit 25,8 procent; elf procent hoger dan in 2012 om dezelfde tijd.