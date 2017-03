BBC-expert: YouTube-ster dankzij mijn kinderen

"Normaal doe ik altijd de deur op slot bij dit soort interviews", zegt Kelly. "Dat was ik deze keer vergeten en dat heeft ervoor gezorgd dat we nu YouTube-sterren zijn." Toch vond de professor de situatie zelf in eerste instantie helemaal niet zo grappig: "In het begin schaamde ik me heel erg. Ik was bang dat ik eruit lag bij de BBC." Kelly stuurde de omroep na het interview meteen een mailtje met zijn excuses.

Kelly's vrouw kon wel lachen om het incident. "Ik heb het terug gekeken en ik bleef maar lachen", vertelt ze.