Minister Tillerson op sussende missie naar Zuidoost Azië

Rex Tillerson stapt vandaag voor het eerst als minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten in een vliegtuig naar Zuidoost Azië. Op het programma staan een bezoek aan Japan, Zuid-Korea en China. Het doel: de gemoederen een beetje sussen.

Japan en Zuid-Korea maken zich zorgen over Noord-Korea, zegt Azië-correspondent Marieke de Vries. "Er is een steeds groter wordende dreiging van de Noord-Koreanen. De laatste tijd worden er veel raketten afgevuurd en kijk bijvoorbeeld ook naar de aanslag op Kim Jong-nam. Het land is onvoorspelbaar geworden."

Het is volgens VS-correspondent Arjen van der Horst aan Tillerson om nogmaals duidelijk te maken dat Amerika achter Japan en Zuid-Korea staat. "Eerder was daar twijfel over, omdat president Trump harde taal sprak over de twee landen. Hij zei bijvoorbeeld dat Japan en Zuid-Korea zelf kernwapens moeten aanschaffen, in plaats van altijd maar meeliften op Amerika."

Schouder-aan-schouder

Maar de afgelopen maand is de toon van de Amerikaanse regering milder geworden. "Defensie-minister Mattis zei tijdens zijn bezoek aan Tokio en Seoul, vorige maand, al dat Amerika honderd procent schouder-aan-schouder met Japan staat", zegt Van der Horst. "Ik verwacht dat Tillerson dit alleen maar zal herhalen."

De Amerikanen gaan dit jaar een antiraketsysteem bouwen in Zuid-Oost Azië om eventuele aanvallen van Noord-Korea te kunnen stoppen. Maar daarmee komt ook het volgende land dat gerustgesteld moet worden om de hoek kijken: China.