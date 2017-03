Wat is een blanco stem en andere weetjes rond de verkiezingen

Zetelverdeling

Om de zetelverdeling te kunnen bepalen, moet eerst de kiesdeler worden vastgesteld. Dit wordt gedaan door het aantal uitgebrachte geldige stemmen te delen door 150 (het aantal Kamerzetels). Bij de verkiezingen van 2012 waren er zo'n 63.000 stemmen nodig voor een zetel in de Tweede Kamer.

Vervolgens wordt het totaal aantal stemmen per partij gedeeld door de kiesdeler, hieruit komen het aantal volle zetels per partij. Partijen met een lijstcombinatie gelden hierbij als één lijst. Het aantal ‘volle’ zetels dat nu verdeeld is zal kleiner zijn dan 150. De overige zetels zijn de restzetels, die volgens de rekenmethode van de grootste gemiddelden worden verdeeld.