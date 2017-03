Kerber al snel onderuit in Indiana Wells

Angelique Kerber heeft bij het WTA-toernooi van Indian Wells al in de achtste finales het veld moeten ruimen. De nummer twee van de plaatsingslijst kon het niet bolwerken tegen de als veertiende ingeschaalde Russin Jelena Vesnina: 3-6, 3-6.

Ondanks de nederlaag neemt de Duitse, die in de derde ronde tegen de Française Pauline Parmentier nog net aan uitschakeling ontsnapte, komende maandag de eerste plaats op de wereldranglijst weer over van Serena Williams. De Amerikaanse ontbreekt in Indiana Wells en moet vanwege een knieblessure ook het toernooi van Miami laten passeren.