Honkballers declasseren Cuba op WBC

De Nederlandse honkballers hebben in de tweede ronde van de World Baseball Classic (WBC), het officieuze WK, vernietigend uitgehaald tegen Cuba: 14-1. Die cijfers stonden al na zeven innings op het scorebord.

Of de royale overwinning genoeg is voor een plaats in de halve finales, moet Oranje, dat eerder in de groep nipt verloor van Japan en ruim won van Israël, nog even afwachten. Als Israël later vandaag Japan klopt, volgt er een ingewikkelde rekensom, die gaat uitwijzen welk team doorgaat naar de laatste vier en welke twee ploegen nog een beslissingswedstrijd moeten spelen om hetzelfde te bereiken.

Bij een zege van Japan gaat Oranje samen met de Aziaten door naar de halve finales, die gespeeld worden in Los Angeles. Cuba is sowieso klaar.

Furieus

Nederland ging in Tokio furieus van start met meteen in de openingsinning al een homerun van Wladimir Balentien met twee man op de honken: 3-0. Ook daarna bleven de punten binnenstromen. Slechts in één slagbeurt bleef Oranje droogstaan.

In de derde inning sloeg Balentien de bal opnieuw over de omheining, een voorbeeld dat Yurendell de Caster kort daarop volgde. In de zevende inning liet Kalian Sams de vierde homerun voor Nederland aantekenen.

De suprematie van Nederland was zo groot dat bondscoach Hensley Meulens het zich kon permitteren enkele van zijn topkrachten rust te gunnen en 'reserves' in te zetten. Daardoor hebben nu alle veldspelers bij Oranje speeltijd op hun naam staan bij de WBC.

Versterking

Diegomar Markwell stond zes innings op de heuvel bij Nederland, dat bij het halen van de halve finales versterking krijgt in de persoon van Kenley Jansen. De pitcher van Los Angeles Dodgers geldt als een van de beste closers in de Amerikaanse Major League. Hij sloeg de eerste twee rondes van de WBC in samenspraak met zijn club over, maar sluit in 'zijn' LA alsnog aan bij Oranje.