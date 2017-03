Chagrijnige elanden Alaska zijn toe aan de lente

Ook elanden kunnen last hebben van een winterdip. In de Amerikaanse staat Alaska waarschuwen biologen voor chagrijnige elanden, die mensen aanvallen. De dieren zijn door het voedselgebrek in de winter moe en toe aan de lente, zeggen ze.

Afgelopen week ging het een paar keer mis. Op een skipiste zetten elanden de aanval in op wintersporters die naar de skilift liepen. "Het zag er een beetje uit als het stierenrennen in Pamplona", zegt een bioloog. Een van de agressieve elanden is doodgeschoten. En een vrouw die haar kippen aan het voeren was, werd getrapt door een eland.

Tamme dieren

Elanden staan bekend als vrij tamme en rustige dieren. Ze lopen geregeld rond in de straten van de stad Anchorage.

Inwoners van Alaska blijven wel uit de buurt van de dieren in het paarseizoen en ook elanden met jongen kunnen agressief worden. Maar nu moeten ze dus ook oppassen voor chagrijnige elanden die de winter zat zijn.