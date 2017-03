Politie schiet verdachte in been bij achtervolging Limburg

In Amstenrade (Limburg) heeft de politie vannacht geschoten na een achtervolging. Daarbij is een gewonde gevallen.

Kort na middernacht wilde de politie in Brunssum een automobilist aanhouden omdat deze nog een boete had openstaan. Toen de agenten hem om zijn papieren vroegen, reed de automobilist weer weg.

Politiewagen geramd

Daarop zette de politie de achtervolging in. In Amstenrade ramde de auto een politiewagen, waarna de drie inzittenden werden aangehouden. Bij de arrestatie heeft de politie geschoten. Een van de drie inzittenden werd geraakt in zijn been.

De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee inzittenden zijn meegenomen naar het politiebureau.