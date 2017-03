Verkiezingsdag is begonnen, eerste stemlokalen zijn geopend

Om middernacht zijn de eerste stemlokalen geopend voor de Tweede Kamerverkiezingen. Onder meer op het NS-station van Castricum konden de eerste kiezers hun stem uitbrengen.

Volgens verslaggever Mattijs van de Wiel kwamen er veel mensen op af. "Er waren bijvoorbeeld campagnevoerders van GroenLinks, maar ook een melkveehouder die direct na het stemmen zijn koeien ging melken, in plaats van morgenochtend vroeg. Veel mensen vonden het leuk om als een van de eersten te kunnen stemmen."

Het zal niet de hele nacht druk blijven op het stembureau, verwacht Van de Wiel. "Er stoppen hier geen nachttreinen, dus de medewerkers van het stemlokaal hebben straks nog een paar lange uren voor de boeg tot de ochtendspits."

Stemfeest

Later vanochtend gaan er meer stembureaus open. In Amsterdam-Noord kan vannacht gestemd worden op een zogeheten stemfeest. Om 05.00 uur gaat het stemlokaal op Eindhoven Airport open en een kwartier later volgen de lokalen in Breda en Nijmegen. Het grootste deel van de stemlokalen gaat om 07.30 uur open.

In totaal mogen bijna 13 miljoen mensen vandaag hun stem uitbrengen Vanavond om 21.00 uur gaan de stembureaus dicht.