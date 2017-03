Shakespeare en Schmeichel leiden Leicester naar kwartfinales

De hoop van de Engelsen bleek niet ijdel. De eerste grote kans was weliswaar voor Sevilla (Samir Nasri stuitte op Kasper Schmeichel), maar in het vervolg bleef Leicester eenvoudig overeind. De thuisploeg speelde niet groots, maar de passie en vechtlust was hartverwarmend.

Na een klein halfuur kwam Leicester met het nodige geluk op voorsprong. Wes Morgan wilde een voorzet van Riyad Mahrez binnenkoppen, maar de bal verdween uiteindelijk via het bovenbeen van de Jamaicaan in het doel.

De Spanjaarden begonnen sterk aan de tweede helft. Leicester stond onder druk en Sevilla was dicht bij de gelijkmaker. De pegel van Sergio Escudero spatte echter op de lat uiteen.

Tot overmaat van ramp voor Sevilla schoof Marc Albrighton enkele minuten later de 2-0 binnen.

Nasri schlemiel, Schmeichel held

De bezoekers zochten daarna vol de aanval, maar moesten een kwartier voor tijd verder met tien man. Nasri liet zich provoceren door Vardy en kon met een tweede gele kaart vertrekken.

Desondanks kreeg Sevilla nog een dot van een kans op de 2-1, waarmee een verlenging zou worden afgedwongen. Schmeichel gleed Vitolo onderuit en leek de schlemiel te worden, maar de Deen stopte vervolgens de strafschop van Steven Nzonzi. In het eerste duel had Schmeichel op 0-0 ook al een penalty gestopt.

In het spannende vervolg bleef Leicester onder druk staan, al had Vardy het duel tot twee keer toe definitief kunnen beslissen. De vreugde bij Leicester was er echter niet minder om.