Nederlandse verdachte ontsnapt met wapen uit gevangenis in Suriname

Een vuurwapengevaarlijke verdachte is zondag ontsnapt uit een gevangenis in Suriname. Gerel P. (34) zou worden uitgeleverd aan Nederland.

De man met de Nederlandse nationaliteit wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij een poging twee Rotterdammers te liquideren. In december vorig jaar was er een schietpartij in de weilanden bij Noordeloos, in Zuid-Holland. Twee Rotterdammers van 28 en 35 jaar raakten toen zwaargewond.

Wapen

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd had Gerel P. kort voor zijn vlucht bezoek gehad van zijn advocaat. Nadat de raadsman was vertrokken, haalde de verdachte een revolver tevoorschijn, hield een gevangenbewaarder onder schot en ontwapende hem.

Daarna zag de Gerel P. kans naar buiten te rennen en stapte in een auto die klaarstond. De bestuurder veroorzaakte vervolgens in Paramaribo een aanrijding. De voortvluchtige stapte toen in een andere wagen. Hij is sindsdien spoorloos.

Drugshandel

Gerel P. werd pas geleden aangehouden in Suriname door een arrestatieteam. Mogelijk had de schietpartij te maken met een ruzie om drugs. De twee slachtoffers zouden in het verleden betrokken zijn geweest bij drugshandel.