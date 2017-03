Clash Buma en Klaver over inkomensverschillen

CDA-lijsttrekker Buma wil Klaver van GroenLinks niet helpen om de verschillen tussen arm en rijk kleiner te maken. Dat zei hij naar aanleiding van de stelling die Klaver had aangedragen in het NOS-slotdebat. Klaver vindt dat de verschillen tussen arm en rijk kleiner moeten worden, maar volgens Buma komt de rekening dan bij de hardwerkende Nederlander te liggen.

Buma vindt dat de belastingen in Nederland niet te laag zijn, maar te hoog. Volgens Klaver loopt Buma weg voor de feiten. Hij doet bijvoorbeeld niets aan het eigen risico in de zorg, wat slecht is voor mensen met een kleine portemonnee. Buma zegt dat hij het eigen risico wel wil verlagen en verwijt Klaver dat hij een groot voorstander is van het leenstelsel, wat weer slecht is voor jongeren met minder geld.

Pechtold (D66) en Roemer (SP) verschilden vervolgens van mening over een sterkere EU. Pechtold had de stelling aangedragen dat Trump en Poetin een sterkere EU noodzakelijk maken. Roemer wil geen grote veranderingen in de Europese samenwerking en als die er toch komen, wil hij die in een referendum aan de Nederlanders voorleggen. Daar is Pechtold weer niet voor.

Ook VVD-lijsttrekker Rutte en Segers van de ChristenUnie verschillen van mening. Volgens Rutte is het niet mogelijk dat Nederland binnen een generatie afkomen van de afhankelijkheid van gas en olie, zoals Segers wil. Volgens Rutte moet er dan 50 miljard euro bij voor energie. Dat gaat volgens hem ten koste van hardwerkende Nederlanders, terwijl het nauwelijks milieueffect heeft.