Herlings heeft nog altijd pijn, maar 'topvijf moet mogelijk zijn'

"Het herstel gaat goed, maar wel trager omdat ik blijf crossen", legt Herlings uit. "Mijn debuut is wel tegengevallen, moet ik zeggen. In Qatar kon ik het eigenlijk niet houden vanwege de pijn. Dan sta je al een race achter, maar het is nog zeker niet over."

Misbruik

Als nieuweling wordt hij ook niet gespaard in de MXGP. "Iedereen weet dat ik niet top ben en daar maken ze ook misbruik van. Ze pakken me hardhandig aan. In de MX2 was er meer respect voor me. Hier kijkt niemand naar me."