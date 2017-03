Politie blij met omstanders die vlammen weghielden bij chauffeur

De politie bedankt weggebruikers die gisteren een beknelde vrachtwagenchauffeur te hulp schoten op de A27. "Ze twijfelden niet maar kwamen direct in actie", schrijft de politie op zijn website.

De truck raakte ter hoogte van Lexmond van de weg nadat de chauffeur hard had moeten remmen. De vrachtwagen kwam op zijn kant in de berm terecht en vloog in brand terwijl de chauffeur er nog in zat.

Menselijke keten

Tientallen weggebruikers sprongen te hulp. Ze vormden een menselijke keten en haalden met emmers water uit de sloot. Ook spoten ze zo'n tien brandblussers leeg die uit de verschillende trucks kwamen. Zo wisten ze te voorkomen dat het vuur de beknelde en gewonde chauffeur bereikte.

De brandweer wist uiteindelijk de 52-jarige chauffeur uit Haarlem uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Utrecht.