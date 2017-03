Wat betekent de Europese hoofddoekuitspraak voor Nederland?

Na 10 jaar procederen heeft de hoogste rechter in Europa gesproken: werkgevers mogen hun personeel verbieden een hoofddoek of een ander religieus symbool te dragen. Maar dat betekent niet dat iedere werkgever nu zomaar hoofddoeken op de werkvloer kan verbieden. We zetten de belangrijkste punten op een rij:

Wat betekent het verbod concreet?

Het Europees Hof van Justitie zegt nu dat bedrijven personeel mogen opdragen om neutrale kleding te dragen. De uitspraak geldt niet alleen voor hoofddoeken, maar voor alle religieuze, filosofische en politieke symbolen.

De uitspraak geldt als jurisprudentie voor Europese rechters, dus ook voor rechters in Nederland. Dat betekent nog niet dat een verbod van hoofddoeken altijd en overal mag. In de zaak waar het Europees Hof uitspraak over heeft gedaan, geldt een aantal specifieke omstandigheden. De uitspraak is dus een leidraad.

Wat zijn de argumenten van de rechter?

De Belgische vrouw die de zaak aanspande werkte voor een beveiligingsbedrijf dat in het reglement had vastgelegd dat werknemers zich neutraal moeten kleden. Een belangrijk argument daarvoor is dat de werknemers veel contact met klanten hadden en het bedrijf geen religieuze, politieke of filosofische uitingen wilde doen.

Voor de Europese rechter weegt het recht van het bedrijf om neutraal te opereren zwaarder dan het recht van werknemers op gelijke behandeling.