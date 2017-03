Nog twee varianten over voor nieuwe eredivisie-opzet

De eredivisie bestaat vanaf het seizoen 2018/2019 mogelijk nog uit zestien clubs. Dat is de uitkomst van een vergadering van de ECV, de vereniging voor eredivisieclubs. Na die bijeenkomst zijn er twee nieuwe competitiemodellen overgebleven, die de komende tijd verder zullen worden uitgewerkt. De in stand houden van de huidige opzet is ook nog een optie.

Een eredivisie met zestien clubs is dus een van de drie opties. In dat geval volgt er na de reguliere competitie (30 wedstrijden) nog een kampioenspoule voor de top-6, die onderling nog een hele competitie spelen. De andere tien clubs spelen nog een halve competitie. De bovenste clubs maken daarbij nog kans op Europees voetbal, de onderste clubs strijden tegen degradatie.

In het tweede model blijft de eredivisie bestaan uit achttien clubs, maar spelen de beste zes teams aan het einde van de reguliere competitie nog een 'kampioenscompetitie'. In dat geval speelt de top-6 nog een halve competitie tegen elkaar om uit te maken wie er kampioen wordt.

In het derde model blijft de competitie-opzet zoals die nu is.

"Geen gelopen koers"

"Het is zeker nog geen gelopen koers dat er daadwerkelijk een verandering komt", laat ECV-directeur Jacco Swart weten. "Er is nu van een aantal varianten afscheid genomen en over deze drie opties zijn de clubs nog wel enthousiast. We gaan de komende periode gebruiken om te toetsen welke modellen serieus kans van slagen hebben."

"Het is lastig om een balans te vinden tussen clubbelangen en de belangen voor het totale Nederlandse voetbal", vervolgt Swart. "We kijken binnen de modellen dus wel naar verschillende varianten op het gebied van promotie-degradatie, de opzet van de Jupiler League en de verdeling van de baten en tv-gelden."