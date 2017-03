Erdogan: stem op partij die van Turkije houdt

De Turkse president Erdogan roept Turken die in het buitenland wonen op om vooral niet op partijen te stemmen die "Turkije als vijand zien". In een tv-interview spreekt hij zich uit over de verkiezingen in onder meer Nederland en Duitsland.

Partijen die voor een nee-stem zijn bij het referendum over machtsuitbreiding van president Erdogan, moeten geen steun krijgen, vindt Erdogan. "Stem vooral niet op degenen die Turkije als vijand zien."

De Turkse president zei verder dat Europa moeilijk doet, omdat landen in Europa het niet kunnen hebben dat Turkije machtiger wordt. Het is niet voor het eerst dat Erdogan zich verzet tegen wat hij ziet als de anti-Turkijepolitiek in Europa, maar tot nu richtte hij zich niet zo expliciet op het electoraat.