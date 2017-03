Het aantal moslims stijgt, maar met hoeveel?

Het berekenen van het aantal moslimmigranten

Het aantal moslimmigranten kan berekend worden door te kijken hoeveel eerste en tweede generatie allochtonen statistisch moslim zijn. Is in Irak 99 procent van de bevolking moslim, dan ga je er bijvoorbeeld van uit dat 99 procent van de Irakezen die naar Nederland komt ook moslim is. Op deze methode is heel wat af te dingen. Zo weten we bijvoorbeeld dat vluchtelingen uit Irak veel vaker geen moslim zijn. Ook is de secularisatie van moslims in Nederland niet meegenomen. De schatting van 200.000 is dus waarschijnlijk te hoog.

Het CBS heeft deze methode tot 2005 gebruikt, maar is overgestapt op enquêteren omdat dat volgens het CBS een betrouwbaarder beeld oplevert.