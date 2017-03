Grote Duitse politie-actie tegen salafisten in Hildesheim

In de Duitse stad Hildesheim in de deelstaat Nedersaksen hebben honderden politiemensen een grote actie uitgevoerd tegen een salafistische vereniging. De Duitstalige Islamkring Hildesheim wordt door de autoriteiten gezien als een broeinest van salafisten. Vlak voor de politie-actie werd de vereniging verboden.

De politie heeft het gebouw en de moskee van de vereniging doorzocht. De moskee was vorig jaar ook al doorzocht. Toen al werd vastgesteld dat het gebedshuis werd gebruikt door radicale moslims.

De politie heeft ook huiszoeking gedaan bij acht leden van de salafistische vereniging. Wat dat onderzoek heeft opgeleverd, is niet bekend.

Abu Walaa

In november 2016 werd salafist Abu Walaa in de buurt van Hildesheim gearresteerd. Volgens de veiligheidsdiensten ronselde hij Duitse jongeren voor Islamitische Staat in Syrië en Irak.

Anis Amri, de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, bewoog zich ook in de salafistische kringen in Hildesheim.