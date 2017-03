Staking Berlijnse vliegvelden duurt voort

De staking op de Berlijnse vliegvelden duurt voort. Een groot deel van de vluchten van en naar de vliegvelden Tegel en Schönefeld is geschrapt.

In eerste instantie zou de staking vanochtend aflopen, maar de vakbond heeft aangekondigd dat het grondpersoneel nog in elk geval tot morgenochtend het werk neerlegt. Vrijdag waren er ook stakingen. Zaterdag en zondag was het grondpersoneel wel aan het werk, maar maandagochtend gingen ze opnieuw in staking.

Het personeel eist een loonsverhoging van één euro per uur, maar de werkgevers hebben nog niet aan die eis voldaan.