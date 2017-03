'Go Ahead Eagles degradeert uit de eredivisie'

Een nieuwe rondvraag gaat over de enig overgebleven Nederlandse club in Europa. Ajax kan voor het eerst in bijna twintig jaar de kwartfinales van de Europa League (voorheen UEFA Cup) bereiken. Daarvoor moet de ploeg donderdag in Amsterdam een 2-1 achterstand goedmaken op FC Kopenhagen.

Alle drie de gasten verwachten dat Ajax in die missie zal slagen. "Al hangt het wel sterk af van hoe ze de absentie van aanvoerder Davy Klaassen (geschorst, red.) zullen opvangen. Ik denk dat die Denen wel een goal maken. De aanval van Ajax moet gaan lopen, anders wordt het een heel zware avond."

Van den Berg baseert zijn vertrouwen in Ajax op de eerste wedstrijd in Denemarken. "Het gemak waarmee Ajax scoorde en de wedstrijd in handen nam, vond ik indrukwekkend. Daarna hadden ze pech met die tegengoal en het afgekeurde doelpunt."