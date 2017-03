RMMN neemt afstand van eigen uitspraken over Denk

De Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) heeft afstand genomen van eerdere uitspraken dat Denk moskeebesturen onder druk zet zodat hun achterban op Denk stemt. In een gezamenlijke verklaring met de politieke partij stelt de raad nu dat ten onrechte de indruk is gewekt dat leden en politici van Denk moskeebesturen en moskeebezoekers onder druk hebben gezet om voor Denk te kiezen.

Volgens het RMMN is dat nooit bedoeld. De raad zegt wel enkele signalen te hebben ontvangen van moslims die een sfeer ervaren waarin ze niet vrijuit kunnen aangeven dat ze kritiek hebben op Denk, omdat andere moslims dat niet toelaten.

In eerste instantie liet de raad weten niet achter het gezamenlijk persbericht te staan dat door Denk, mede namens de raad, naar buiten was gebracht. Dat kwam doordat een zin was veranderd in de verklaring door een communicatiemedewerker van de politieke partij zonder overleg met de RMMN, zegt Denk. De partij benadrukt dat dat niets aan de essentie van de verklaring afdoet.