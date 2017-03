Hoeveel kans heeft de Turkse aanklacht tegen Nederland?

"Het is geen kansloze rechtszaak die Erdogan heeft aangekondigd", zegt bijzonder hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops. Hij benadrukt wel dat voor een gang naar het Hof voorlopig alleen een zogenoemde statenklacht mogelijk is. Dat betekent dat Turkije momenteel alleen als land een klacht kan indienen, maar het is nog onduidelijk of dat ook is gedaan. Erdogan zei in een tv-toespraak alleen dat de twee ministers naar het Hof stappen.