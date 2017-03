Aboutaleb: toestemming om te schieten was gegeven

De situatie rond het Turkse consulaat in Rotterdam was afgelopen zaterdagavond zo heftig en onoverzichtelijk, dat burgemeester Aboutaleb besloot de politie expliciet toestemming te geven te schieten als de situatie uit de hand zou lopen. Dat zei hij in Nieuwsuur.

Aboutaleb was verrast dat de Turkse minister van Familiezaken Kaya beveiligers had meegenomen. "Het waren twaalf brede mannen. Wij hadden geen zekerheid of ze wapens hadden." De consul-generaal reageerde niet op vragen daarover van het stadhuis, zei Aboutaleb.

Zeker zijn

De burgemeester besloot daarop een speciaal, zwaarbewapend politieteam in te zetten. "Om er zeker van te zijn dat als het tot een treffen zou komen, dat wij dan de baas zouden zijn."

Aboutaleb hield rekening met het risico dat de beveiligers wapens zouden trekken. "Gelukkig gaven ze zich over, maar de toestemming om te schieten was gegeven."

Minister Kaya wilde het consulaat binnengaan en Turkse Nederlanders toespreken over het referendum dat president Erdogan meer macht moet geven. Daarvoor kreeg ze geen toestemming en ze werd het land uitgezet. Daarop werd het onrustig in het centrum van Rotterdam.