De Vrij valt uit met knieblessure bij Lazio

Stefan de Vrij is maandagavond in het competitieduel met Torino (3-1 winst) uitgevallen met een knieblessure. De verdediger van Lazio bleef in de rust in de kleedkamer vanwege een pijnlijke rechterknie.

De Vrij is naar het ziekenhuis om een scan te laten maken. Een blessure zou slecht nieuws zijn voor het Nederlands elftal. Bondscoach Danny Blind zit krap in zijn verdedigers. Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk ontbreken ook bij Oranje vanwege blessures.

Blind maakte afgelopen week zijn voorlopige selectie bekend. Daarin zitten naast De Vrij de verdedigers Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Rick Karsdorp (Feyenoord), Bruno Martins Indi (Stoke City) en Joël Veltman (Ajax). Oranje speelt op 25 maart de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en drie dagen later staat het oefenduel met Italië op het programma.