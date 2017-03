Rel dreigt over Russische deelname songfestival in Kiev

Twee maanden voor het Eurovisie Songfestival in Kiev lijkt al een ruzie te ontbranden tussen Oekraïne en Rusland. Sinds de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim door Rusland in 2014 is het songfestival aanleiding voor stekeligheden en dreigt het gepolitiseerd te worden.

De Oekraïense geheime dienst doet onderzoek naar de Russische deelneemster Julia Samojlova. Zij trad in 2015 op de geannexeerde Krim op. De geheime dienst wil nu weten of zij vanuit Rusland naar de Krim is gereisd. Mocht dat zo zijn dan is ze volgens Oekraïne in overtreding en dreigt er een inreisverbod. Dan zou ze dus in mei niet mee mogen doen aan het festival.

Rolstoel

De 27-jarige Samojlova zit in een rolstoel. Ze werd gisteren door de Russen aangewezen en ze is van plan om het nummer Flame is burning te zingen. Het Kremlin heeft ontkend dat Samojlova is uitgekozen om de Oekraïners te provoceren.

Vorig jaar was er ook gedoe tussen Rusland en Oekraïne en ook toen ging het over de Krim. De Oekraïense Jamala won met het lied 1944 dat verwees naar de deportatie van haar volk, de Tataren, door de Sovjets in 1944.