Merkel stelt bezoek aan Trump uit vanwege zware sneeuwval

Bondskanselier Merkel heeft haar bezoek aan de Verenigde Staten een paar dagen uitgesteld. Ze zou morgen in het Witte Huis een gesprek hebben met president Trump, maar die belde haar zelf met de boodschap dat ze beter niet nu kan komen, omdat het hevig sneeuwt.

Als het lukt, wil Merkel komende vrijdag op bezoek gaan.

De noordoostkust van de Verenigde Staten maakt zich op voor een zware sneeuwstorm. De weerdiensten hebben gewaarschuwd dat het de zwaarste winterstorm in tientallen jaren wordt. In steden als New York, Boston en Philadelphia wordt gevreesd voor veel sneeuw en harde windvlagen.

Elektriciteit

Het zwaartepunt van de storm wordt morgen verwacht. De autoriteiten zijn bezorgd over de te verwachten gevolgen voor het verkeer. Ook kunnen de windstoten leiden tot problemen met de elektriciteitsvoorziening in grote stedelijke gebieden.